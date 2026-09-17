"Мы не ищем конфликта с Россией": Сикорский раскрыл планы Польши относительно крупнейшего пакета помощи Украине

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия ужесточает действия, которые, по его оценке, находятся на границе между гибридной войной и открытой агрессией. Польша готовит крупнейший пакет помощи Украине.

Об этом он сказал в эфире польского радио.

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По словам Сикорского, Польша ожидает дальнейшую эскалацию. Он отметил, что гибридная война России уже носит «кинетический» характер.

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«Мы ожидаем дальнейшей эскалации этой гибридной войны, которая уже носит кинетический характер», — сказал польский министр.

Он обратил внимание на случаи, когда вооруженные беспилотники и ракеты улетают в воздушное пространство Польши. По его словам, подобные инциденты происходят и в Литве, а удары по целям вблизи польской границы настолько близки, что их слышно на территории Польши.

«Россия очевидно эскалирует, поэтому мы должны готовиться», — заявил Сикорский.

Сикорский назвал действия, которые считает эскалацией

На вопрос, что именно он подразумевает под эскалацией, глава польского МИД привел ряд примеров. Среди них он назвал закладку взрывчатки, отправку беспилотников в международный аэропорт, попытку поджечь пассажирский самолет, поджог торгового центра в Варшаве и деятельность «эскадронов смерти», которые, по его словам, убивают людей.

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«Это акты на грани гибридной войны и просто агрессии», — сказал Сикорский.

В то же время польский министр подчеркнул, что Варшава не намерена подвергаться запугиванию со стороны Москвы.

«Мы не дадим себя запугать», — заявил он.

Сикорский также сообщил, что Польша готовит масштабный пакет помощи Украине. По его словам, чем сильнее Россия атакует Украину, тем больше должна быть солидарность с Украиной и украинцами.

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«Мы не ищем конфликта с Россией»

Комментируя свои предварительные заявления о соотношении сил между НАТО и Россией, Сикорский подчеркнул, что Североатлантический союз является оборонным союзом.

«Мы, конечно, не ищем конфликт с Россией. Это Россия нападает на своих соседей и нам угрожает», — сказал он.

По словам Сикорского, странам НАТО следует осознавать собственные возможности. Он привел сравнение экономического и военного потенциала России, ЕС и НАТО.

В частности, Сикорский заявил, что ВВП по паритету покупательной способности составляет около 7,5 трлн долларов в России, в то время как экономика ЕС, по его словам, оценивается в 30 трлн долларов, а стран НАТО в целом — 65 трлн долларов.

Он также сравнил количество истребителей: по приведенным им данным, в России их около 860, в ЕС — 1,6 тыс., а в НАТО в целом — 4,5 тыс. Отдельно Сикорский отметил, что у стран НАТО имеют около 1,1 тыс. истребителей пятого поколения, в то время как Россия — около 40.

Сикорский: Россия могла поверить в собственную иллюзию

Отдельно глава польского МИД высказался о ядерных угрозах со стороны России. По его словам, российские генералы угрожают Польше ядерной войной уже около 20 лет.

Сикорский заявил, что у России есть преимущество в сфере стратегического ядерного сдерживания, однако, по его мнению, возможности применения этого преимущества ограничены.

Он также предположил, что Россия могла поверить в то, что другие государства не будут сопротивляться, что, по его словам, стало одним из факторов, подтолкнувших Москву к полномасштабному вторжению в Украину.

Сикорский напомнил, что российские военные в начале вторжения якобы взяли с собой парадную форму, рассчитывая на скорейшее завершение войны и парад в Киеве.

«Россиянам нужно заранее объяснять, что если они совершат агрессию, которой никто не желает, мы будем делать то, что делали наши предки в течение поколений. Мы будем защищать польскую свободу», — заявил польский министр.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новая атака российского беспилотника вблизи украинского Ягодина произошла в символическую для Польши дату, а именно, 17 сентября, в день, когда в 1939 году Советский Союз начал вторжение в Польшу.

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