"Мы не можем отступать": в Европарламенте отметили неотложную потребность Украины

Президент Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что ЕС должен быть готов предоставлять необходимую Украине помощь и в дальнейшем.

Украина нуждается в большей системе противовоздушной обороны и боеприпасов, и Евросоюз должен быть быстрее в закупке необходимого Украине вооружения.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола перед началом двухдневного специального заседания Европейского совета в Брюсселе, передает корреспондент Укринформа.

"Что касается Украины, то мы не можем отступать. Украинцы нуждаются больше систем ПВО. Им нужно больше боеприпасов", — сказала Мецола.

Она подчеркнула, что ЕС нужно ускориться в предоставлении необходимой помощи Украине.

"Мы должны быть быстрее в закупке оборудования для их защиты. Мы не можем отступить... Они просят нас о помощи. Мы должны и дальше быть готовыми оказать эту помощь", — отметила Мецола.

Напомним, о нехватке ракет для систем ПВО в Украине сообщил и президент Владимир Зеленский. На фоне дефицита оружия для обороны в Украине россияне будут искать цели в регионах, где удары нанесут наибольший ущерб.

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