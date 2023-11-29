"Мы понимаем ресурсные возможности": в Минобороны ответили, возможен ли паритет с россиянами по оружию

Как Минобороны, так и Министерство стратегических отраслей промышленности работают над наращиванием оборонно-промышленного комплекса Украины.

Паритет с РФ относительно оружия у Украины, вероятно, будет, но пока об этом говорить рано, потому что ресурсные возможности Российской Федерации и Украины отличаются.

Об этом во время телемарафона сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"О паритете говорить еще возможно рано, потому что мы же понимаем ресурсные возможности Российской Федерации и Украины. Но мы над этим работаем и в соответствии с задачами, определенными верховным главнокомандующим на 2024 год, мы принимаем все меры", — отметил Гаврилюк.

По его словам, как Министерство обороны Украины, так и Министерство стратегических отраслей промышленности работают над наращиванием оборонно-промышленного комплекса Украины и увеличением в разы производства ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

"Понятно, что главное внимание уделено у нас на производство средств противовоздушной обороны... Кроме того, принимается на вооружение в результате выработки новые образцы вооружения. Как собственного производства: от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем противовоздушной обороны с дальностью более 100 километров, например "Коралл М", — добавил он.

Напомним, "Коралл" — украинский проект по созданию зенитной управляемой ракеты для комплексов средней дальности. "Коралл М" разрабатывает предприятие КБ "Луч" от 2016 года. Комплекс должен стать базовой унифицированной ракетой модульной конструкции для корабельных и сухопутных зенитно-ракетных комплексов и воздушных сил.

Добавим, что в Херсонской области украинские бойцы ликвидировали очередной зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью HIMARS.

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