"Мы предоставляем оружие из свалки": польский генерал призвал Запад "разоружиться" ради Украины

По мнению генерала, не следует ожидать победы Украины в конфликте, если она будет получать технику «из амбара», например старые танки Leopard.

Польше и другим союзникам Украины в войне против России следует "разоружиться" и передавать оружие из воинских частей, а не списанную технику.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, пишет Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, польский генерал убежден, что Украина получает оружие из "мусорки".

«На самом деле, на мой взгляд, если украинцы терпят неудачу, то они терпят неудачу из-за отсутствия решимости Запада, отсутствия немедленных действий», – сказал он.

Скшипчак призывает правительство страны не предлагать изношенное снаряжение со складов, ведь оно технологически обесценилось.

"Давайте дадим Украине современные боевые средства, ведь у россиян есть численное преимущество», – заявил польский генерал.

Он убежден, что количественное преимущество следует заполнять качественным оружием. Поэтому, по его словам, не следует ожидать победы в конфликте, если она будет получать технику «из амбара», например старые танки Leopard.

"Так что время играет пока в пользу украинцев, но если россияне пойдут в наступление, то может быть слишком поздно помогать Украине", — отметил он.

Оружие для Украины

Премьер Британии Риши Сунак будет призывать западных лидеров удвоить военную поддержку Украины, поскольку войска на передовой нуждаются в большем оружии.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что сейчас существует настоятельная потребность оказывать Украине военную поддержку, а поставка современных истребителей займет время.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о промежуточных итогах дипломатического марафона, который непрерывно продолжается со времени визита украинского лидера в Вашингтон в декабре прошлого года.