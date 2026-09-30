"Мы успеем до самого сложного периода этой зимы": Буданов сделал заявление о перехватчиках "Шахедов"

Буданов

Реклама

Украина уже перехватывает большинство российских реактивных дронов, однако для масштабирования этой технологии необходимы дальнейшие инженерные разработки и массовое производство.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Euronews.

Реклама

«Вопрос в масштабировании этой технологии и инженерной доработке. Они дроны российские реактивные перехватывают в основном. Но есть еще над чем поработать и вопрос в массовости производства», — сказал Буданов.

Реклама

По его словам, Украина должна успеть развернуть соответствующие возможности до самого сложного периода этой зимы.

«Я думаю, что мы успеем до самого сложного периода этой зимы», — отметил руководитель ОП.

Украина готовит противодействие реактивным «Шахедам» — что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел детальное совещание с Министерством обороны Украины и военными, которые отвечают за планирование производства украинского вооружения.

По итогам встречи были утверждены планы дальнобойных операций на октябрь, а также определены потребности для усиления украинской авиации.

Реклама

Между тем, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) отметил, что российские реактивные «Шахеды» стали очередным технологическим вызовом для Украины, однако украинские инженеры уже разработали первые средства для их перехвата.

Новости партнеров