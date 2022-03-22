Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов": разрушены жилые дома

По предварительной информации, жертв нет.

В ночь на 22 марта российские оккупанты дважды обстреляли село Малая Костромка и город Зеленодольск Днепропетровской области из "Градов". В результате были разрушены жилые дома.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По предварительной информации, жертв нет.

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Глава ОВА отметил, что сегодня, 22 марта, из города Апостолово в Кривой Рог отправится очередная электричка для выезда всех желающих жителей.

"Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением. В других направлениях ночь прошла ровно", – рассказал Вилкул.

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