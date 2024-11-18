"На этот раз она сказала "да": Боррель о разрешении бить по РФ от администрации Байдена

По словам Борреля, США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км, однако официальные американские чиновники до сих пор не подтвердили эту информацию.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что хотя администрация президента США долгое время говорила "нет" в ответ на просьбу предоставить Украине разрешение бить по России, на этот раз она сказала "да".

Об этом шла речь после заседания совета министров по иностранным делам стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября.

Боррель ответил на вопрос о решении администрации Джо Байдена, сообщив, что там разрешили применение оружия на расстояние до 300 км вглубь российской территории.

"То есть речь о радиусе в 300 км", — добавил он.

В то же время он уточнил, что такое расстояние не велико.

"Это не так уж много, если говорить об расстоянии, это не большое расстояние, оно не уходит далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", – добавил он. .

Боррель не назвал источники информации, ведь официального подтверждения в США пока не предоставили.

Он напомнил, что в ЕС каждая страна самостоятельно принимает решение об использовании предоставленного Украине оружия.

"Сегодня не было ни одного решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да", — подытожил он.

Напомним, Украина получила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP Франции и Британии по целям на территории РФ, но только для атак на цели в Курской области.

Ранее эксперт объяснил, как может повлиять на решение главы КНДР Ким Чен Ина отправлять дополнительные войска в РФ эффективное применение ракет ATACMS.