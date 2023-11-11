На Франковщине две пенсионерки приобрели дроны для ВСУ – деньги откладывали с пенсии (фото)

В Ивано-Франковской области две пенсионерки 66 и 83 лет откладывали деньги с пенсии, чтобы купить беспилотники для военных ВСУ.

Об этом пишет местное издание.

Так, жительница Рожнятова (Ивано-Франковская область) Людмила Скубриева и ее тетя из Киева Галина Гиль из собственных пенсий собрали почти по 20 тысяч гривен каждая и приобрели два дрона-камикадзе для украинских военных.

Как пишет издание, брат Людмилы Скубриевой Леонид также воевал на фронте, но после ранения в настоящее время ограничено пригодный. В его теле до сих пор остались осколки. Поэтому женщина, посовещавшись с ним, приняла решение о покупке дронов.

Накопив деньги из пенсии, женщины обратились к председателю Рожнятовской громады с просьбой помочь в приобретении дронов. Координационным штабом Рожнятовской громады было добавлено сумму 7500 грн и сразу заказано, перечислены средства, а впоследствии и доставлены дроны в Рожнятов.

"Кто-то воюет на фронте, а мы должны быть надежным тылом для военных. Верю, что эти дроны помогут сохранить жизнь нашим ребятам и смогут уничтожать технику врага", — говорит Людмила.

Два дрона-камикадзе уже в пути к 10 ОГШБ "Эдельвейс".

Напомним, эксперт оценил шансы ВСУ по освобождению левого берега Херсонщины.

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