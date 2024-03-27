На фронте российские и украинские инженеры соревнуются за танки Strv 122 – Forbes

На войне команды российских и украинских инженеров соревнуются за возвращение поврежденных танков Strv 122 (Stridsvagn) на территории возле Тернов Донецкой области.

На фронте в Донецкой области, восточнее села Терны, есть участок, где 21-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) и близлежащие части сдерживают мотострелковые полки армии РФ. За несколько месяцев ожесточенных боев 21-я ОМБр, в основном использующая шведские танки Strv 1226, потеряла по меньшей мере 7 из 10 таких танков, которые являются вариантами немецкого Leopard 2A5.

Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в статье Forbes.

"Большинство Strv 122 было подбито на этом участке возле Тернов", — пишет автор.

Однако, по данным аналитиков Oryx, ВСУ потеряли лишь один танк Strv 122. Другие просто были "оставлены" после того, как их экипажи покинули борт после ударов, нанесенных комбинацией мин, противотанковых ракет и FPV-дронов.

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Таким образом, осталось шесть Strv 122, в основном на полях вне Тернов. Инженеры украинской и российской армий соперничают за то, чтобы забрать тяжеловооруженные, толстобронированные танки.

Как пишет Дэвид Экс, украинцы хотят забрать Strv 122 с поля боя, чтобы отправить их на ремонт в Литву. Россияне хотят получить Strv 122, чтобы осмотреть их и, возможно, выставить их как военные трофеи.

Однако украинские военные пока выигрывают гонку по восстановлению танков.

Исследуя спутниковые снимки поля боя вокруг Тернов на Донетчине, аналитик Эндрю Перпетуа недавно пришел к выводу, что из пяти Strv 122, оставленных украинцами совсем недавно, три уже отбуксированы.

"Вероятно, Украиной", – написал Перпетуа.

Один из ненайденных Strv 122 лежит вдоль дороги из Тернов, всего за 1,6 км к западу. Другой ненайденный Strv 122 может стать вторым списанным танком танковой роты 21-й бригады.

Две российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ зацепили танк Strv 122 и начали тянуть его на восток к российским линиям, примерно в 1,6 км.

Они прошли полдороги, прежде чем украинская 12-я бригада специального назначения "Азов" их заметила.

Операторы дронов бригады "Азов" сначала нацелились на главную БРЭМ россиян. Дрон со взрывчаткой попал в задний дизельный двигатель БРЭМ.

Два FPV-дрона поразили главную БРЭМ возле двигателя; третий FPV попал в моторный отсек БРЭМ, но, очевидно, не причинил большого ущерба. Четвертый FPV кружил вокруг "остановленного состава" транспортных средств, осматривая нагромождения.

Со своим "призом" – Strv 122 – россияне зашли не очень далеко: возможно, полпути к своим позициям к востоку от Тернов.

Через неделю Эндрю Перпетуа заметил, что Strv 122 все еще там, а БРЭМ – нет.

"Возможно, невредимая (БРЭМ) эвакуировала поврежденную и бросила танк Strv 122", — написал он.

"Но из интенсивного вмешательства украинских беспилотников в операцию россиян по изъятию танков становится очевидным, что 21-я бригада – и ее союзники в 12-й бригаде и других подразделениях – не собираются отпускать редкие Strv 122. Не без драки. Остается увидеть, как быстро технические работники литовской мастерской Strv 122 смогут отремонтировать три поврежденных танка, которые украинцы недавно забрали с передовой. Нехватка запчастей для танков немецкой разработки означает, что работникам обычно нужны месяцы, чтобы отремонтировать поврежденные в боях Strv 122 или Leopard 2", – резюмирует автор.

Stridsvagn 122 – это основной боевой танк Швеции, представляющий лицензионный вариант немецкого танка Leopard 2, в конструкцию которого внесены различные изменения. В качестве основного вооружения на танк устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Оно может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивным универсальным.

Также у Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, что дает возможность отстрела фугасными и специальными боеприпасами.

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