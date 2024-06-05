На некоторых рубежах выезжали первыми: военный сравнил западные и украинские танки

Военный ВСУ, танкист Дмитрий Балабуха сравнил западные танки Abrams и Leopard против отечественного Т-64. По его словам, нельзя сказать, что у западных танков какая-то "суперброня".

Об этом он рассказал в интервью УП.

Как отметил Балабуха, на некоторых рубежах военные выезжали первыми на Т-64БВ, которыми было обеспечено его подразделение, и уже после их боевой работы им помогали Leopard 2А5 и 2А6.

"Могу сказать, наша техника не хуже себя показала, в некоторых случаях, может, даже и лучше. Весомый плюс Leopard – он быстрее. С определенными задачами он справлялся банально лучше, потому что на скорости врывался на позиции и так же быстро покидал их. Я бы не сказал, что в западных танках какая-нибудь суперброня. Мы оснащены динамической защитой 4С20 ("Контакт" - ред.). Она, в принципе, спасает нас от всех видов кумулятивных снарядов. У меня есть экипажи, которые выдерживали по три попадания ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.), и танк возвращался своим ходом. Поэтому я бы не сказал, что у нас защита похуже", - рассказал военный.

Танкист добавил, что видел на поле боя, как Abrams после одного попадания "Ланцета" терял боеспособность и выгорал.

Если сравнить вооружение танков, то, как отметил боец, в украинских танках пушки большего калибра, более мощные – 120 мм, а в Abrams и Leopard 1 – 105 мм.

"Есть еще такой момент: на западном танке четыре человека, а не три. Там есть отдельный заряжающий (член экипажа), поэтому появляется дополнительный человеческий фактор. У нас везде есть механизмы для зарядки, процесс автоматизирован, не надо терять время. Я каждые восемь секунд могу стрелять", – рассказал военный Дмитрий Балабуха.

Напомним, Сырский рассказал о ситуации на горячих участках фронта – где оккупанты проводят штурмовые действия и пытаются наступать.

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