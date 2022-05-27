На оккупированных территориях юга активизировались партизаны: люди уже ждут возвращения украинской власти

На территории временно оккупированного юга Украины активизируются украинские партизаны.

В частности, в телефонном разговоре, который перехватили военные разведчики, жительница захваченного Мелитополя рассказывает российскому военному о ситуации в курортной Кирилловке.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По словам женщины, в Кирилловке оккупанты размещают БТРы прямо на базах отдыха. Кроме того, россияне не позволяют бизнесу работать, в результате чего в поселке поднимается партизанское движение.

"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас снова партизаны в Кирилловке поднимаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", — сказала женщина.

По словам жительницы Мелитополя, до прихода российских оккупантов такого не было, поэтому люди уже ждут возвращения украинской власти.

"Там говорят о наших бендерах. А мы бы хотели тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал", — подчеркнула женщина.

Напомним, в перехваченном СБУ разговоре оккупантов один из российских командиров рассказывает своей матери, что они якобы "взяли" с.Длинное Изюмского района на Харьковщине, однако на самом деле это не так. Российские командиры лгут высшему руководству в России о своих якобы "победах" в Украине. В противном случае за провал задачи их ожидает тюрьма.

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