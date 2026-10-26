На шаг ближе к сбитию баллистики: Украина выполнила свои задачи по разработке ракеты Freyja

Украина завершила свою работу над ракетой Freyja / © Associated Press

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Украина полностью выполнила свой объем задач в рамках совместного европейского проекта по разработке противобаллистической ракеты Freyja.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 октября, пишут в компании Fire Point.

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Украина выполнила свои задачи по разработке ракеты Freyja

Сейчас Украина ожидает финализации работ от еще 10 стран-партнеров, которые участвуют в разработке ракет Freyja.

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Владимир Зеленский обратился к иностранным коллегам с призывом ускорить процессы, чтобы как можно скорее приступить к практическим испытаниям новой системы перехвата баллистических целей.

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Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили о критической нехватке ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. Из-за высокой интенсивности российских атак Украине нужны сотни таких ракет для эффективной защиты от баллистических ударов, тогда как по состоянию на 7 октября в запасе оставалось всего 10 единиц.

Только за неделю Россия применила против Украины более 80 баллистических ракет, большинство из которых было направлено на Киев. Для гарантированного сбития одной такой цели по стандарту требуется две ракеты, но из-за дефицита украинские военные приспособились и в некоторых случаях используют по одной ракете на цель.

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