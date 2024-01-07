На Шольца усиливается давление относительно передачи Украине ракет Taurus — СМИ

Представители разных политических сил призывают канцлера передать Украине крылатые ракеты.
На канцлера Германии Олафа Шольца все сильнее давят разные политические силы, требующие начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.
Об этом информирует издание Rheinische Post.
В сообщении указывается, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заверила СМИ, что "все европейские государства должны продолжать поддерживать Украину оружием".
"Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей к Leopard-2, но прежде всего крылатых ракет Taurus", — сказала она.
Кроме того, спикер по оборонной политике от Зеленых в парламенте Германии Сара Нанни заявила, что "поставка крылатых ракет Taurus давно назрела".
В свою очередь представитель партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил, что малое количество оружия в ВСУ позволит россиянам "усилить себя и свои логистические пути".
Журналисты издания отмечают, что чем громче будут подобные призывы политиков, тем сильнее будет оказывать давление на канцлера Олафа Шольца о передаче Украине ракет Taurus.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бундестаге призвали передать ВСУ ракеты Taurus для ударов о целях в РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьков под удар РФ попали журналисты немецкого канала ZDF.
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