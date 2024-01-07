На Шольца усиливается давление относительно передачи Украине ракет Taurus — СМИ

На канцлера Германии Олафа Шольца все сильнее давят разные политические силы, требующие начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом информирует издание Rheinische Post.

В сообщении указывается, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заверила СМИ, что "все европейские государства должны продолжать поддерживать Украину оружием".

"Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей к Leopard-2, но прежде всего крылатых ракет Taurus", — сказала она.

Кроме того, спикер по оборонной политике от Зеленых в парламенте Германии Сара Нанни заявила, что "поставка крылатых ракет Taurus давно назрела".

В свою очередь представитель партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил, что малое количество оружия в ВСУ позволит россиянам "усилить себя и свои логистические пути".

Журналисты издания отмечают, что чем громче будут подобные призывы политиков, тем сильнее будет оказывать давление на канцлера Олафа Шольца о передаче Украине ракет Taurus.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бундестаге призвали передать ВСУ ракеты Taurus для ударов о целях в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьков под удар РФ попали журналисты немецкого канала ZDF.

Читайте также: