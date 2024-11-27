На вооружение ВСУ поступил новый бронетранспортер "Oncilla-Shturm": характеристики техники

Бронетранспортер Oncilla-Shturm, оснащенный передовыми технологиями и мощной броней, уже готов к использованию на поле боя.

Министерство обороны Украины приняло на эксплуатацию бронетранспортер "Oncilla-Shturm", отечественную бронемашину, предназначенную для выполнения различных задач.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бронетранспортер "Oncilla-Shturm" рассчитан на трех членов экипажа и шестерых десантников. Он оснащен автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, обеспечивающим вместе хорошие скоростные и ходовые характеристики. Запас горючего позволяет проехать более 700 км без дозаправки.

Что касается защиты, броня и конструктивные особенности этой машины гарантируют безопасность экипажа и десанта в условиях обстрела из стрелкового оружия, попадания обломков и наездов на взрывоопасные предметы.

Бронетранспортер Oncilla-Shturm оснащен несколькими полезными системами, такими как автоматическая система подкачки шин, гидроусилитель руля, кондиционер с обогревом, автоматическое пожаротушение, фильтровентиляция и лебедка. Для защиты и обороны он оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. Кроме того, этот бронетранспортер может быть изготовлен в разных модификациях в зависимости от потребностей.

Основные характеристики бронемашины "Oncilla-Shturm"

Экипаж состоит из 3 членов и 6 стрелков.

Запас горючего позволяет преодолеть более 700 км.

Машина оснащена мощным турбодизельным двигателем, автоматической коробкой передач, системой автоматической подкачки шин, системой пожаротушения и кондиционером.

Броня защищает от обстрелов и взрывов.

Вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Напомним, после досрочных выборов в Германии и смены главы федерального правительства Украина может получить дальнобойные немецкие ракеты Taurus. Однако это произойдет не раньше апреля 2025 года.

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