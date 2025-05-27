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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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На вооружении ВСУ появился "Антидроновый пистолет": что о нем известно

Украинские инженеры создали индивидуальное средство противодействия воздушным угрозам.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Антидроновый пистолет

Антидроновый пистолет / © facebook.com/theministryofdefence.ua

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины новое индивидуальное средство борьбы с воздушными беспилотниками — украинский «Антидроновый пистолет».

Об этом сообщают в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

«Антидроновый пистолет» — это компактное устройство радиоэлектронной защиты, предназначенное для создания электромагнитных помех, которые блокируют каналы управления и передачи видеосигнала вражеских беспилотников. Благодаря этому устройство эффективно препятствует работе дронов, используемых противником для разведки или атак.

Вес «Антидронового пистолета» — чуть больше одного килограмма, а изготовлен он в монолитном формфакторе, что делает его удобным для индивидуального использования военнослужащими на поле боя. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы с воздуха и повышает эффективность защиты личного состава и техники.

Внедрение таких украинских разработок в ВСУ свидетельствует о постоянном обновлении арсенала средств противодействия современным вызовам, возникающим в зоне боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ получили новый бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS, и рассказывали какие характеристики техники

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