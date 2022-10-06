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На выезде из Мариуполя зафиксировали колонну грузовиков с оккупантами

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Просмотры
3849
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На выезде из Мариуполя зафиксировали колонну грузовиков с оккупантами

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали колонны вражеской техники и скопление живой силы.

В четверг, 6 октября, на выезде из Мариуполя заметили пять грузовиков с российскими оккупантами. Автомобили двигались в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, у грузовиков есть отметка "О". оккупанты имеют красные ленты.

Кроме того, чиновник сообщил, что в селе Заря Мариупольского района в помещении сельской школы находятся более 200 оккупантов. Детей отправили домой на "дистанционное обучение по техническим причинам".

Как сообщалось, некоторые из коллаборантов захваченной Херсонщины уже перевезли свои семьи в аннексированный Крым.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3849
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