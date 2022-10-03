Начала ли Россия что-либо производить для армии: военный эксперт проанализировал мощности страны-агрессорки

На сегодняшний день нет фактов, что после массированного вторжения войск РФ в Украину в стране-агрессорцы приступили к производству новых вооружений.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Напротив, мы постоянно получаем информацию о том, что предприятия военно-промышленного комплекса РФ останавливают производство или снижают темпы", — сказал Жданов.

Он привел пример "Уралвагонзавода" — основного танкового сборочного предприятия, которое остановилось.

"Завод по производству боевых самолетов сейчас вдвое сокращает производство и до конца года останавливается из-за отсутствия комплектующих. Единственное, что у них налажено, это производство "Орлан-10". Однако, если из пластиковой бутылки делается топливный бак для этого беспилотника, если там вместо оптической головки ставится обычная камера типа canon на липучке, если это можно считать производством, то да. Это есть", — добавил Жданов.

Напомним, что в Одесской области российские кафиры совершили ракетную атаку, повредив электроподстанцию на объекте промышленной инфраструктуры.

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