Начальник ГУР Минобороны подумал, ударит ли РФ ядерным оружием: "Все это понимают"

По мнению военного, это маловероятно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подумал, применит ли Российская Федерация ядерное оружие против Украины.

По мнению военного, это маловероятно, поскольку даже технически это не так легко сделать. Об этом он рассказал 17 апреля в эфире телемарафона.

"Если внимательно наблюдаете за публичной деятельностью российских пропагандистов и большинства официальных лиц, они этой ядерной дубинкой довольно часто пытаются угрожать. Но успокойтесь все! Это исключительно угрозы. Если Путин совсем до конца потеряет смысл и попытается это сделать, то, во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако мало вероятно, что на это пойдет", – отметил он.

Буданов добавил, что это только шантаж всего мира и "все это понимают".

Напомним, Северная Корея запустила новую ракету и заявила о возобновлении ядерных испытаний. К слову, ядерные испытания в КНДР были прекращены пять лет назад.

В каком состоянии ядерный арсенал России

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