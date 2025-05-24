"Надо масштабироваться": военный "Азова" о преимуществах и трудностях украинского оружия

Начальник штаба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко»

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По мнению Арсена Дмитрика, Украина технологически опережает Россию, но имеет недостаточно ресурсов для быстрого масштабирования своих оборонных разработок.

Об этом заявил начальник штаба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко» в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта «Мосейчук+».

Военный заметил, что россияне действительно очень быстро масштабируют свои оборонные проекты, в отличие от украинских разработчиков оружия.

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Это то, чего мы себе не можем позволить. Страна меньше, ресурсы меньше, это правда, даже человеческий капитал меньше», — отметил «Лемко».

В то же время, сообщения с фронта об использовании новейшего украинского оружия свидетельствуют, что технологически Украина опережает Россию.

«Смотрите, крайний случай — из беспилотного надводного аппарата сбили «сушку» [Су-30, военный самолет РФ — ред.]. И я знаю, что у ребят много интересных новинок, и это только начало. И начали им сбивать «Шахеды». У нас крылья лучше», — подчеркнул Арсен Дмитрик.

Напомним, в Минцифре заинтриговали анонсом новой технологии, способной изменить ход войны. Новая разработка связана с использованием дронов, но ее подробности держатся в секрете.

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