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"Надо масштабироваться": военный "Азова" о преимуществах и трудностях украинского оружия
Россияне очень быстро масштабируют свои оборонные проекты, а у Украины нет таких возможностей.
По мнению Арсена Дмитрика, Украина технологически опережает Россию, но имеет недостаточно ресурсов для быстрого масштабирования своих оборонных разработок.
Об этом заявил начальник штаба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко» в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта «Мосейчук+».
Военный заметил, что россияне действительно очень быстро масштабируют свои оборонные проекты, в отличие от украинских разработчиков оружия.
Это то, чего мы себе не можем позволить. Страна меньше, ресурсы меньше, это правда, даже человеческий капитал меньше», — отметил «Лемко».
В то же время, сообщения с фронта об использовании новейшего украинского оружия свидетельствуют, что технологически Украина опережает Россию.
«Смотрите, крайний случай — из беспилотного надводного аппарата сбили «сушку» [Су-30, военный самолет РФ — ред.]. И я знаю, что у ребят много интересных новинок, и это только начало. И начали им сбивать «Шахеды». У нас крылья лучше», — подчеркнул Арсен Дмитрик.
Напомним, в Минцифре заинтриговали анонсом новой технологии, способной изменить ход войны. Новая разработка связана с использованием дронов, но ее подробности держатся в секрете.