"Надо немедленно масштабировать": в ВСУ заявили, что нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне

Метод борьбы изобрели военные 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадяра".
Беспилотники с оптоволокном стали новым вызовом на войне, поскольку на них не действуют средства радиолокационной борьбы (РЭБ) и они не заметны для детекторов дронов. Однако в ВСУ заявили, что нашли способ борьбы с беспилотниками такого типа.
Об этом заявил командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.
Комбриг рассказал, что для обнаружения таких беспилотников стали использовать мобильную радарную систему. Такие радары используют для обнаружения самолетов и ракет, поэтому на фронте модно полностью использовать миниатюрную версию.
После обнаружения беспилотника к делу подключаются украинские пилоты, которые подлетают к вражеской цели дроном-перехватчиком и уничтожают его.
Комбриг заявил, что опыт его бригады необходимо срочно масштабировать по всей армии.
"Армия должна оперативно и массово обеспечиться мобильными версиями РЛС каждые 2-4 км полосы фронта и расчетами обычных FPV-истребителей для уничтожения перехваченных мобильными РЛС-радарами вражеских FPV на оптоволокне", — написал он.
Ранее сообщалось, что Россия начала использовать для обстрелов Украины новые, еще более опасные "Шахеды".
Мы ранее информировали, что воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое помогает на фронте.
Читайте также:
- Дальше – только хуже: ВСУ показали эффектную работу дронов по врагу на Курщине (война)
- Российская армия более технологична?: командир Верес из К2 рассказал о преимуществах врага
- Как россиянам удается беспрепятственно ссылать разведывательные БПЛА в тыл: объяснение Игната