"Надо немедленно масштабировать": в ВСУ заявили, что нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне

Беспилотники с оптоволокном стали новым вызовом на войне, поскольку на них не действуют средства радиолокационной борьбы (РЭБ) и они не заметны для детекторов дронов. Однако в ВСУ заявили, что нашли способ борьбы с беспилотниками такого типа.

Об этом заявил командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.

Комбриг рассказал, что для обнаружения таких беспилотников стали использовать мобильную радарную систему. Такие радары используют для обнаружения самолетов и ракет, поэтому на фронте модно полностью использовать миниатюрную версию.

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После обнаружения беспилотника к делу подключаются украинские пилоты, которые подлетают к вражеской цели дроном-перехватчиком и уничтожают его.

Комбриг заявил, что опыт его бригады необходимо срочно масштабировать по всей армии.

"Армия должна оперативно и массово обеспечиться мобильными версиями РЛС каждые 2-4 км полосы фронта и расчетами обычных FPV-истребителей для уничтожения перехваченных мобильными РЛС-радарами вражеских FPV на оптоволокне", — написал он.

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать для обстрелов Украины новые, еще более опасные "Шахеды".

Мы ранее информировали, что воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое помогает на фронте.

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