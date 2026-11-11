«Нам просто нечем сбивать российские ракеты»: Зеленский откровенно рассказал о дефиците ракет для Patriot

Украине не хватает ракет для комплексов Patriot / © Getty Images

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В Украине наблюдается дефицит боеприпасов для ЗРК Patriot. Владимир Зеленский отметил острую потребность в ракетах-перехватчиках, чтобы сбивать российские ракеты.

Об этом президент заявил во время выступления в парламенте Дании.

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Зеленский рассказал о важности разработки новой системы ПВО Freyja, которая поможет оградить украинцев от российских ракет. Украина и ряд европейских стран начали работу над созданием этой системы, координатором выступает Дания.

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По словам украинского лидера, проблема в том, что Украина не может получить достаточное количество американских ракет для комплексов Patriot.

«Когда мы ищем ракеты для Patriot, чтобы защитить себя, мы каждый раз сталкиваемся с одной и той же проблемой: эти ракеты отправляют на Ближний Восток. Во многих случаях нам просто нечем сбивать российские ракеты», – отметил президент.

Дефицит ракет к Patriot — последние новости:

Украина обратилась к партнерам с просьбой безотлагательно передать ракеты PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot из имеющихся запасов. Владимир Зеленский положительно оценил решение Государственного департамента США, позволившего Украине приобрести 500 ракет-перехватчиков PAC-3.

В то же время президент отметил, что задержка с фактическим получением вооружения не отвечает насущным потребностям украинской противовоздушной обороны. Ведь Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В частности, в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев и область 36 баллистическими ракетами. Украинскому ПВО удалось обезвредить только четыре из них. Украина испытывает значительный дефицит перехватчиков для систем Patriot. По словам Зеленского, помочь преодолеть эту проблему могут, прежде всего, Соединенные Штаты.

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