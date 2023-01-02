Наша артиллерия эффективно использует боеприпасы: военный эксперт о паритете в вооружении РФ и Украины

Эксперты все чаще говорят о равноценности по количеству выстрелов.

Количество боеприпасов у российских оккупантов значительно снизилось. Если в марте 2022 года враг выпускал по 60 тыс. артиллерийских боеприпасов в сутки, то этот параметр составляет 19-20 тыс. В ближайшее время он может сократиться до 10-15 тыс. в сутки.

Об этом в эфире телемарафона сказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

Со ссылкой на информацию руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Олег Катков отметил, что в марте 2023 года наличие боеприпасов у врага опустится ниже уровня 30% того, что есть у них на хранении.

Это не будет означать, что у них вообще не будет боеприпасов, но если в марте 2022 года они выпускали по 60 тыс. артиллерийских боеприпасов в сутки, сейчас этот параметр составляет 19-20 тыс. В ближайшее время он может сократиться до 10-15 тыс. в сутки. Возможно, это будет абсолютный паритет по количеству выстрелов, которые может произвести РФ", — отметил эксперт.

По его словам, украинская артиллерия умеет правильно и эффективно использовать эти боеприпасы.

"У нас есть преимущество в наличии автоматизированных систем управления, что повышает точность, а также в наличии высокоточного вооружения. Обычный артиллерийский 155-мм снаряд имеет в 1,5-2 раза большую обломочность и взрывчатое вещество", — добавил он.

Ранее уже говорилось, что Россия использует патроны 40-летней давности и интенсивно сжигает свои запасы на поле боя.

А военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан рассказал , сколько ракет осталось в РФ.

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