«Наши «Хаймарсы» умеют даже двигаться», – Метинвест о макетах оружия для фронта

Компания Метинвест бизнесмена уже больше года производит для ВСУ макеты оружия. Внешне они максимально приближены к оригиналам и нужны, чтобы вызвать огонь на себя вместо настоящей техники.

Наиболее востребованы на передовой копии советских гаубиц и РЛС. Но по заказу военных производят и псевдо-HIMARS – американскую реактивную систему залпового огня. Об этом рассказал операционный директор группы Метинвест Александр Мироненко в интервью Radio NV.

«К нам обратились военные. Пришли и спросили, можно ли сделать макеты, которые помогут нам вводить в заблуждение врага, или делать фальшпозиции. Сейчас наше основное производство – это советские гаубицы Д-20, Д-30 и американские образцы гаубиц М777. Также несколько видов радиолокационных станций и РЭБов», – вспомнил Мироненко о начале производства макетов.

Он признался, что прямо сейчас на фронте есть несколько экземпляров макетов HIMARS, которые невозможно на расстоянии отличить от настоящих. Дело в том, что макет от Метинвеста – не просто декорация, а действующий механизм.

«Наши макеты даже двигаются и меняют позиции. И они выглядят как настоящие автомобили, выполняют свою функцию», — говорит Мироненко.

Он также признался, что места производства макетов содержатся в секрете и вынесены за пределы предприятий компании, чтобы сохранить максимальную секретность и обезопасить работников.

«Все люди у нас настроены патриотически. Любой запрос, который мы получаем от военных (это касается не только макетов, но и другого), наши работники выполняют с большим вдохновением и большим удовольствием. Кроме того, мы не рассказываем, куда и кому передаем конкретные макеты, и по каким направлениям они используются», — подчеркнул Мироненко.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках «Стального Фронта Рината Ахметова». За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.

Также компания начала производство противоменных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и безопасности