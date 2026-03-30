Ракета Tomahawk / © Getty Images

Пентагон озабочен уровнем запасов наступательного вооружения американской армии на фоне значительных расходов во время боевых действий против Ирана, пока не близких к завершению. В ведомстве продолжаются внутренние дискуссии о путях повышения боеспособности в условиях интенсивного использования ракет и боеприпасов.

Об этом пишет Defence Express.

В частности, по данным The Washington Post, в течение четырех недель войны США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, что составляет в среднем около 30 запусков в сутки.

В связи с такими темпами расходов в Пентагоне все чаще оценивают, как это окажет влияние не только на операцию «Эпическая ярость» в Иране, но и на потенциальные будущие военные кампании США.

В целом, чиновники оценивают запасы этих ракет как «тревожно низкие». В то же время ключевыми остаются два вопроса: сколько именно ракет было в США до начала боевых действий и каковы темпы их производства.

Поскольку точные данные не разглашаются, оценки отличаются от примерно 3000–3100 до 4000–4500 ракет Tomahawk.

Таким образом, даже по оптимистическим подсчетам менее чем за месяц США могли использовать около пятой части своего арсенала.

Аналитики отмечают, что при сохранении высоких темпов применения запасы могут иссякнуть уже через несколько месяцев.

В то же время следует учитывать, что интенсивность ударов не равномерна: наибольшие затраты приходятся на начальные этапы кампании, после чего темпы могут снижаться.

Несмотря на это, эксперты предполагают, что за 3–6 месяцев активных боевых действий США рискуют существенно истощить запасы дальнобойных крылатых ракет.

Отдельный вопрос вызывают производственные возможности компании Raytheon. В последние годы объемы производства были ограничены: 68 ракет в 2023 году, 34 — в 2024-м, а также запланированы 22 и 57 единиц в 2025 и 2026 годах соответственно.

По данным аналитика Колби Бадхвара, компания потенциально способна производить до 600 ракет Tomahawk в год.

Ранее сообщалось, что война между Соединенными Штатами и Ираном, которая длится уже четвертую неделю, вызывает все большее беспокойство в высшем руководстве Пентагона.

Мы ранее информировали, что крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, считающиеся одним из ключевых ударных средств США, все чаще фигурируют в сообщениях о возможных отказах и неразорванных боеголовках.