НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия в Украину — СМИ

США могут прекратить поставки оружия в Украину, если на выборах победит Дональд Трамп.

Североатлантический альянс рассматривает возможность взять на себя координацию по поставкам оружия Украине для защиты от российских агрессоров.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Это будет полным изменением курса, поскольку ранее НАТО не вмешивалось в поставку оружия, оставляя это на усмотрение отдельных стран-членов.

Чтобы обезопасить себя от возможных изменений в политике США, руководство НАТО стремится интегрировать формат "Рамштайн" в структуры альянса.

В НАТО заявили, что США могут прекратить поставки оружия в Украину, если на выборах победит Дональд Трамп.

Издание сообщает, что план интеграции составили советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, решится ли Путин направить свою армию в одну из стран НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше призывают НАТО сбивать ракеты и дроны над территорией Украины.

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