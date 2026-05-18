Названы три украинских дрона, пробивших воздушный щит Москвы

Во время самой масштабной атаки на Московский регион, который считается одним из наиболее защищенных в РФ, Украина использовала три типа дронов собственного производства.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Генштаб.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ударах были задействованы:

По данным украинских военных, удары были нанесены по ряду стратегических объектов в Московской области в ночь на 17 мая 2026 г., а также накануне.

В заявлении отмечается, что под атаку попали ключевые военные и промышленные цели, среди которых микроэлектронное производство примерно в 30 км от центра Москвы и нефтеперекачивающая станция.

Российские власти сообщали о массированной атаке дронов, заявив о более 120 беспилотниках в небе над столичным регионом — это самый высокий показатель за все время войны.

Украинские разработки и новые типы вооружения

Меньше всего известно о дроне Bars-SM Gladiator, который впервые упоминается в открытых источниках. Аналитики предполагают, что он может быть связан с платформой RS-1 Bars.

RS-1 Bars — это беспилотник, представленный в 2025 году как гибрид крылатой ракеты и реактивного дрона. Он способен поражать цели на расстоянии до 800 км и нести сотни кг взрывчатки.

Другой тип — FP-1 Firepoint — дрон дальнего действия, разработанный украинской компанией Fire Point в конце 2024 года. Он предназначен для глубоких ударов и может преодолевать более 1400 км.

По данным открытых источников, FP-1 запускается без взлетной полосы и может нести боевую часть до 120 кг.

Прорыв сквозь ПВО Москвы

Московский регион имеет одну из самых плотных систем противовоздушной обороны в России, включая комплексы С-300, С-400, а также системы «Панцирь» и «Тор».

Тем не менее, Украина постепенно находит способы прорыва обороны столицы РФ.

По словам президента Владимира Зеленского, концентрация ПВО вокруг Москвы самая высокая, однако украинские силы «научились ее преодолевать».

Последствия атаки

Тем временем у главы Кремля Путина после ударов по Москве эпически «успокоили» россиян. Ведь местные Telegram-каналы РФ сообщали о пожарах в промышленных районах, в частности, на объектах микроэлектроники и инфраструктуры поставки горючего.

Также фиксировались возгорание вблизи подмосковных населенных пунктов и в районе аэропорта Шереметьево.

Украина заявляет, что эти удары стали ответом на массированные атаки РФ, во время которых за последние дни было запущено более тысячи дронов по украинским городам.

