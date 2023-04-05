Не стоит думать, какое число будет смотреться безопаснее рядом с буквой F — Зеленский об истребителях

Президент подчеркнул, что самое важное в снабжении истребителей — начать действовать.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неважно, какие именно истребители получат украинские военные, главное, чтобы эти поставки продолжались.
Об этом глава государства заявил во время своего выступления по итогам визита в Варшаву.
"Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует оказывать. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой", — заявил он.
Президент заявил, что Польша уже показала свое лидерство в танковой коалиции, и выразил надежду, что теперь она станет такой же в авиационной.
"Когда независимость нуждается в воздухе, не надо обращать внимание на то, как отреагирует Россия на самолеты у нас. Не стоит думать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F. 16 или какое-нибудь другое. Нужно действовать. Так же, как ваше лидерство проявилось в танковой коалиции, верю, что так же проявится и в авиационной", — заявил президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.
Кроме того, мы ранее информировали, что Польша в скором времени передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.
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