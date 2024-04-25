Не только F-16: посол Дании раскрыл детали нового пакета помощи Украине

В Дании заверили, что "все идет по плану".

Обещанные Данией истребители F-16 и другая помощь для Украины придут к нам уже летом.

Об этом заявил посол Королевства Дании Оле Эгберг Миккельсен в Украине в эфире "Эспрессо".

Кроме американских самолетов, речь идет также о необходимой инфраструктуре наземного обслуживания. Дания учит не только пилотов, но и наземные экипажи и технический персонал.

"Это не только самолеты и пилоты – это целый пакет: наземная поддержка, вся инфраструктура, которая должна быть на месте. Я встречался с некоторыми украинскими пилотами, которые проходят обучение в Дании. Я встречался с ними, когда Ваш президент приезжал в Данию в августе. в прошлом году", — сказал он.

Тем временем украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16.

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