Не только F-16: посол Дании раскрыл детали нового пакета помощи Украине

В Дании заверили, что "все идет по плану".
Обещанные Данией истребители F-16 и другая помощь для Украины придут к нам уже летом.
Об этом заявил посол Королевства Дании Оле Эгберг Миккельсен в Украине в эфире "Эспрессо".
Кроме американских самолетов, речь идет также о необходимой инфраструктуре наземного обслуживания. Дания учит не только пилотов, но и наземные экипажи и технический персонал.
"Это не только самолеты и пилоты – это целый пакет: наземная поддержка, вся инфраструктура, которая должна быть на месте. Я встречался с некоторыми украинскими пилотами, которые проходят обучение в Дании. Я встречался с ними, когда Ваш президент приезжал в Данию в августе. в прошлом году", — сказал он.
Тем временем украинские пилоты уже начали обучение в Дании.
Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16.
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