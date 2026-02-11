Не только против дронов: эксперт назвал новое применение украинского лазерного оружия

Атака "Шахедов" на Украину / © ТСН.ua

Реклама

Лазерная система Sunray, прототип которой создали украинские инженеры, может не только уничтожать вражеские дроны, но и применяться против КАБов.

Такое мнение высказал обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, созданная в Израиле система ПВО на основе лазерного оружия может противостоять баллистической угрозе.

Реклама

Эксперт предположил, что в будущем украинская лазерная система будет противодействовать КАБам.

При этом он подчеркнул, что это оружие может защищать небо не только над определенными стационарными объектами, но и быть мобильным и применяться даже на фронте.

«Мы видим, что есть наработки, которые могут действовать автономно, без доступа к постоянным источникам питания. Это могут быть установки, которые используют генераторы или аккумуляторные батареи», — отметил Вадим Кушников.

Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Украине понадобится от двух до трех месяцев для развертывания массового производства собственных лазерных систем борьбы с беспилотниками.