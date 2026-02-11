- Дата публикации
Не только против дронов: эксперт назвал новое применение украинского лазерного оружия
Лазерное оружие может защищать небо не только над определенными стационарными объектами.
Лазерная система Sunray, прототип которой создали украинские инженеры, может не только уничтожать вражеские дроны, но и применяться против КАБов.
Такое мнение высказал обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников в комментарии телеканалу «Киев24».
По его словам, созданная в Израиле система ПВО на основе лазерного оружия может противостоять баллистической угрозе.
Эксперт предположил, что в будущем украинская лазерная система будет противодействовать КАБам.
При этом он подчеркнул, что это оружие может защищать небо не только над определенными стационарными объектами, но и быть мобильным и применяться даже на фронте.
«Мы видим, что есть наработки, которые могут действовать автономно, без доступа к постоянным источникам питания. Это могут быть установки, которые используют генераторы или аккумуляторные батареи», — отметил Вадим Кушников.
Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Украине понадобится от двух до трех месяцев для развертывания массового производства собственных лазерных систем борьбы с беспилотниками.