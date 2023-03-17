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"Не захотят присоединяться к идиотам": советник Залужного заявил, что Китай не будет поставлять оружие России

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Не захотят присоединяться к идиотам": советник Залужного заявил, что Китай не будет поставлять оружие России

Фото: Associated Press

В Пекине видят ошибки, которые постоянно совершает российский диктатор Владимир Путин, и не будут его поддерживать оружием.

Специальный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Даниэл Райс уверен, что Китай не станет поставлять оружие России для ее войны против Украины, поскольку видит ошибки, которые постоянно совершает российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает издание Укринформ.

Райс заявил, что Иран поступил безрассудно, когда решил присоединиться к поставкам оружия россиянам.

"Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку Путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", — отметил Райс.

Советник Залужного также отметил, что сначала иранские дроны имели эффект, но теперь украинская армия научилась с ними достаточно успешно бороться.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия потеряет военное влияние в других постсоветских странах. В частности, в Армении. Поскольку Москва передислоцировала оттуда свои силы для войны против Украины.

Также мы информировали, что Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны.

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Дата публикации
Просмотры
739
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