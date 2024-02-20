Некоторые подразделения ВСУ уже тестируют дроны с искусственным интеллектом – заместитель главкома

Западные разработчики технологии считают, что такие дроны могут позволить ВСУ разбить определенные российские позиции.

В некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины операторы беспилотников уже тестируют дроны с функцией искусственного интеллекта. Однако эта технология пока остается сложной в осуществлении операций на фронте.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает hromadske.

"Попытки (внедрять такие технологии – ред.) есть. Но я сразу хочу отметить, что это очень сложный процесс в плане организации, воплощения и применения на фронте", — отметил он.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Великобритания сотрудничает с союзниками, чтобы обеспечить Украину тысячами новых беспилотников с поддержкой искусственного интеллекта.

Читайте также ведущие новости дня: