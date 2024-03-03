Немецкие генералы обсуждали передачу Украине ракет Taurus и удары ими по Крымскому мосту — WSJ

В Германии расследуют запись разговоров военных о якобы ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Российские пропагандистские каналы опубликовали слитую в Сеть 38-минутную запись, где немецкие офицеры обсуждают подробности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и удар ими по "мосту на востоке". Военная разведка Германии начала расследование, могли ли быть перехвачены внутренние разговоры высокопоставленных военных Бундесвера.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет об аудиозаписи, на которой якобы командующий немецкими Военно-воздушными силами Инго Герхарц разговаривает с одним из генералов и несколькими офицерами.

"Командующий ВВС Германии собрал своих высших офицеров на тайную встречу в прошлом месяце, чтобы обсудить возможную поставку Украине мощнейших управляемых ракет его страны. По словам немецких офицеров, это оружие большой дальности может быть использовано для уничтожения Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным украинским полуостровом Крым", – говорится в материале.

Высокопоставленные немецкие чиновники подтвердили подлинность записи разговора офицеров ВВС во время состоявшейся онлайн-встречи на коммерческой незашифрованной платформе WebEx. Один из офицеров подключился к встрече со своего мобильного телефона из номера отеля в Сингапуре.

Во время разговора высших офицеров говорилось, как Германия может организовать поставку и эксплуатацию ракет большой дальности Taurus в случае их отправки в Украину.

Также на записи чиновники заявляли, что военные Британии, Франции и США находятся в Украине, чтобы помочь эксплуатировать современные западные системы вооружений. В то же время, эти страны отрицали этот факт.

Официальные лица, знакомые с расследованием Германии по утечке аудиозаписи, заявили, что платформа WebEx широко используется военными и другими департаментами немецкого правительства.

"Это должно стать тревожным звонком", – сказал один высокопоставленный чиновник.

На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ракеты Taurus не могут быть переданы Киеву, поскольку им понадобятся немецкие войска, чтобы помочь ими управлять.

Однако немецкие офицеры в ходе разговора обсуждали, как украинцев можно научить пользоваться ракетной системой самостоятельно.

Олаф Шольц назвал расследование "очень серьезным делом" и пообещал скорейшее разъяснение.

Шольц долгое время находился под международным и внутренним давлением по доставке оружия. Британия в какой-то момент предложила взять на себя управление и поставить систему, чтобы помочь канцлеру поддерживать его политику, согласно которой Германия не должна быть непосредственно вовлечена в военные операции.

По словам политиков и аналитиков, утечка этой записи разговора уменьшает вероятность того, что Германия поставит ракеты Taurus Украине.

Военная разведка Германии начала расследование всех вооруженных сил и связанных с ними государственных служащих.

На записи главнокомандующий ВВС Германии генерал Инго Герхарц поручил своим помощникам подготовить презентацию министру обороны о том, как Германия может поставить Украине Taurus и как Киев может использовать его для уничтожения целей, в частности, складов боеприпасов и Крымского моста.

На записи офицеры подробно разобрали, как можно уничтожить этот объект инфраструктуры. Они пришли к выводу, что Украине нужно от 10 до 20 ракет, чтобы обойти силы противовоздушной обороны и разрушить мост.

"Нет никаких реальных причин говорить, что мы не можем этого сделать; это зависит только от политических "красных линий", — сказал генерал Герхартц.

Германия имеет на вооружении около 600 ракет Taurus, из которых около 500 считаются боеспособными. Генерал Герхарц заявил, что Германия может позволить себе поставить Украине 100 ракет двумя траншами.

По словам генерала, Франция и Британия давят на Германию, чтобы государство предоставило это вооружение. На обнародованной записи разговора генерал Герхарц заявил, что нет смысла предоставлять Украине более 100 ракет, поскольку это оружие не может оказать существенного влияния на поле боя, ведь у Украины не хватает войск, чтобы освободить новую или даже удержать контролируемую территорию.

Он считает, что, несмотря на важность уничтожения Крымского моста, Украина не сможет продолжить наземное наступление.

"Это не изменит ход войны, мы должны четко это понимать", – заявил генерал ФРГ.

В разговоре офицеры утверждают, что Украине понадобится шесть часов для запуска ракеты после получения разведданных, если личный состав будет подготовлен и будет иметь доступ ко всем необходимой информации.

Военно-воздушные силы Германии смоделировали местность вокруг поля боя для системы вооружения и могут легко помочь украинским войскам избегать противовоздушной обороны вокруг ключевых целей, включая Керченский мост, сказали немецкие офицеры.

По их словам, обучение украинских операторов будет длиться от двух недель до четырех месяцев в зависимости от уровня точности и сложности задачи, которая перед ними предстанет.

Генерал Герхартц объяснил офицерам, что Шольц настаивает, что ракеты должны использоваться без участия военных Берлина.

Один из генералов-участников разговора сказал, что ракеты Taurus можно относительно легко установить на украинские самолеты Су-24, уже оборудованные для размещения ракет Storm Shadow. Они также могут быть установлены на истребителе F-16, которое Украина, как ожидается, получит от НАТО в этом году.

По словам генерала Герхартца, американские военнослужащие в Украине могли бы помочь местным войскам в работе с Taurus.

По его словам, в Украине "многие люди с американским акцентом ходят в гражданской одежде".

Напомним, Олаф Шольц опасается, что Украина ударит ракетами Taurus по Кремлю.

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