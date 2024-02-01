Немецкие крылатые ракеты Taurus: военный эксперт рассказал, почему Украине необходимо это оружие

Немецкие крылатые ракеты Taurus чрезвычайно нужны для Украины, в частности, для предстоящего освобождения Крыма.

Об этом "24 каналу"рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что Украина нуждается в дальнобойном оружии, а ракеты Taurus пригодились бы Силам обороны.

Как подчеркнул Мусиенко, не стоит винить Германию в том, что страна помогает Украине не так, как хотелось бы.

Там увеличили военную помощь для Украины в 2024 году вдвое. Но было бы прекрасно продемонстрировать пример другим и передать крылатые ракеты Taurus.

Есть надежда, что канцлер Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном снова посетят Киев. Было бы хорошо, если бы Макрон объявил о дополнительной поставке ракет SCALP. А на этом фоне Шольц подтвердил бы поставки Taurus. Но пока нет таких сигналов.

"Taurus нам нужны для кампании в Крыму. В первую очередь, они помогут развить наши успехи в Крыму. Этих ракет нам очень не хватает", — сказал Мусиенко.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что "устал" от дискуссий вокруг поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Западные СМИ пишут, что с отрицательным отношением Писториуса надежды Киева на ракеты Taurus, вероятно, еще больше упадут.

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