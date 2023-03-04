Немецкий концерн Rheinmetall хочет построить в Украине танковый завод еще до окончания войны – Spiegel

Решение о строительстве танкового завода может быть принято уже весной 2023 года.

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер, пишет Spiegel.

Паппергер подчеркнул, что компания не считает необходимым ждать окончания войны в Украине и готова строить завод даже под угрозой ракетных ударов со стороны России.

"Завод Rheinmetall может быть открыт в Украине примерно за 200 миллионов евро", – отметил он.

Мощность завода может составлять до 400 основных боевых танков типа Panther в год.

По словам Паппергер, переговоры с украинским правительством "многообещающие". Он выразил надежду, что решение будет принято "в течение следующих двух месяцев".

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков.

"Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", – сказал он.

Panther – это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобная для стран, уже имеющих на вооружении "Leopard".

Напомним, к концу марта Украина получит от Германии 18 танков Leopard2. Сейчас украинские военные проходят обучение на танках немецкого производства.

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