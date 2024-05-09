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Немецкий профессор шокировал заявлением о военной помощи Украине — Bild

Немецкий профессор шокировал заявлением о военной помощи Украине — Bild

Заявление о военной помощи Украине

По мнению политолога, Германия принципиально сделала возможности украинцев "асимметричными", то есть непаритетными.

Украина не получает оружие от Германии. ФРГ умышленно снабжает ее именно столько, чтобы содержать бойцов ВСУ в неравных с россиянами условиях.

Об этом сказал профессор политологии Герфрид Мюнклер из Университета Гумбольдта в Берлине во время ток-шоу на телеканале ZDF, пишет Bild.

"Нужно столько оружия, чтобы украинцы не отступали и могли удерживать свои позиции. А мы сказали, что предоставим вам определенное оружие, но его нельзя использовать против России! Мы принципиально сделали возможности украинцев асимметричными (неравными — ред.)", — сказал профессор .

По его мнению, Германия "связала бойцам одну руку за спиной".

"Мы ведем войну против России санкциями, цель которых — достичь того, чтобы поднявший россияне меч выпал из их рук. Но этого не произойдет!" – заявил политолог.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в повышении обороноспособности.

Чтобы Путин пришел к выводу: даже если я буду вести эту войну еще 3-4 года, я ее не выиграю, не достигну своих целей. Если Путину придется вести войну еще 3-4 года, он столкнется с финансовыми и экономическими проблемами. суть", — подчеркнул профессор.

Напомним, Германия поддержала предложение направлять 90% доходов от замороженных активов РФ на закупку вооружения для ВСУ.

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