Немецкий профессор шокировал заявлением о военной помощи Украине — Bild

По мнению политолога, Германия принципиально сделала возможности украинцев "асимметричными", то есть непаритетными.

Украина не получает оружие от Германии. ФРГ умышленно снабжает ее именно столько, чтобы содержать бойцов ВСУ в неравных с россиянами условиях.

Об этом сказал профессор политологии Герфрид Мюнклер из Университета Гумбольдта в Берлине во время ток-шоу на телеканале ZDF, пишет Bild.

"Нужно столько оружия, чтобы украинцы не отступали и могли удерживать свои позиции. А мы сказали, что предоставим вам определенное оружие, но его нельзя использовать против России! Мы принципиально сделали возможности украинцев асимметричными (неравными — ред.)", — сказал профессор .

По его мнению, Германия "связала бойцам одну руку за спиной".

"Мы ведем войну против России санкциями, цель которых — достичь того, чтобы поднявший россияне меч выпал из их рук. Но этого не произойдет!" – заявил политолог.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в повышении обороноспособности.

Чтобы Путин пришел к выводу: даже если я буду вести эту войну еще 3-4 года, я ее не выиграю, не достигну своих целей. Если Путину придется вести войну еще 3-4 года, он столкнется с финансовыми и экономическими проблемами. суть", — подчеркнул профессор.

Напомним, Германия поддержала предложение направлять 90% доходов от замороженных активов РФ на закупку вооружения для ВСУ.

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