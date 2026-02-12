Нет аналогов в Европе: Украина получит гиперзвуковую систему Nightfall — что известно об оружии

Украина может получить первые британские гиперзвуковые ракеты Фото иллюстративное / © Getty Images

Великобритания работает над созданием новой гиперзвуковой ракетной системы Nightfall, которую планируют передать Украине. В то же время, эта разработка должна стать фундаментом для будущих британских программ дальнобойного вооружения.

Об этом пишет The Times.

Как передает издание, проект уже перешел к этапу начальных испытаний и получил существенную финансовую поддержку. А разработчиком выступает британская компания Hypersonica, специализирующаяся на создании ракет.

Скорость ракеты Nightfall и другие технологические характеристики

Разработанная ракета маневрирует на сверхзвуковых скоростях и во время тестов достигла свыше 7400 км/ч (Мах 6), что составляет более шести раз скорость звука. Также из имеющихся источников известно, что:

ракета способна маневрировать во время полета, что затрудняет ее перехват;

первые тесты систем навигации прошли на космодроме Андойя в Норвегии, а на разработку ушло меньше года;

Система Nightfall используется для высокоточных ударов на большие расстояния и станет технологической базой для будущих британских ракетных программ.

В британском правительстве подтвердили намерение передать систему Nightfall Украине. Она также рассматривается как технологическая база для новых программ по созданию средств поражения большой дальности для Вооруженных сил Великобритании. Подписание контрактов на производство ожидается уже в ближайшие месяцы.

Соучредитель и генеральный директор Hypersonica Филипп Керт заявил, что развитие гиперзвуковых технологий должно усилить оборонные возможности Европы, обеспечив способность наносить высокоточные удары на значительных расстояниях в сжатые сроки. По его словам, развертывание таких систем планируется к концу десятилетия.

Ранее Лондон и Берлин в рамках соглашения Trinity House объявили о совместных планах по созданию дальнобойной ударной системы с радиусом действия более 2000 км.

В Европе все более активно подчеркивают необходимость развития потенциала так называемого «глубокого удара» как важного элемента сдерживания.

Известно также, что Hypersonica входит в число 90 компаний и организаций, отобранных для участия в государственной программе развития гиперзвуковых технологий с бюджетом 1 млрд. фунтов стерлингов.

Компания уже заявила о намерении расширять производство в Великобритании и странах Восточной Европы, учитывая перспективные заказы.