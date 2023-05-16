Нидерланды и Великобритания будут сотрудничать в вопросе закупки самолетов F-16 для Украины

Великобритания и Нидерланды начинают создание коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины.

Глава Правительства Великобритании Риши Сунак во время разговора со своим нидерландским коллегой Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке самолетов F-16 для Украины.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на соответствующее заявление британского правительства.

"Премьер-министр Сунак и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки истребителей F-16", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "премьер-министр подтвердил свою убежденность в том, что законное место Украины — в НАТО, и лидеры согласились с важностью долгосрочного оказания союзниками помощи в обеспечении безопасности Украины, чтобы гарантировать, что они смогут сдерживать будущие нападения".

Напомним, ранее сообщалось, что военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что можно уже говорить о том, что авиационная коалиция сложилась.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16.

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