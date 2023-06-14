Нидерланды обещают в ближайшее время начать обучение украинцев на F-16

В Нидерландах работают над созданием центра подготовки украинских пилотов на самолетах F-16.

Нидерланды планируют в ближайшее время начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен у себя на странице в Twitter.

"Я только что сообщила Палату представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев", — сообщила министр.

Она также заявила, что на совещании власти Нидерландов работают вместе со своими международными партнерами над созданием центра подготовки украинских пилотов на самолетах F-16.

"Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону", — отметила Оллонгрен.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — вопрос остается открытым.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получить от западных партнеров не только истребители F-16, но и F-18. Речь идет о десятках единиц самолетов.

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