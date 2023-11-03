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Нидерланды объявили новую военную помощь Украине на 500 млн евро: что в пакете

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Нидерланды объявили новую военную помощь Украине на 500 млн евро: что в пакете

Нидерланды предоставят Украине боеприпасы / Фото: pixabay.com

В Нидерландах заверили, что военная поддержка Украины продолжится.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о предоставлении Украине боеприпасов на 500 миллионов евро.

Об этом пишет газета Het Parool.

По словам Оллонгрена, эти средства будут выделены к середине следующего года. Она пообещала, что Нидерланды и дальше продолжат обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов".

"Украинцы, будь то на передовой, будь то в городе или правительстве, все еще такие же боевые, как и в начале", – сказала Оллонгрен.

Отметим, что Оллонгрен в ходе визита в Киев встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, уже в ноябре 2023 самолеты F-16, которые Украине передают Нидерланды, поступят в учебный центр в Румынии.

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Дата публикации
Просмотры
728
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