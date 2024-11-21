Нидерланды передали последние F-16 для тренировки украинских пилотов

Эта страна была одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине этих истребителей.

Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в тренировочный центр в Румынии, где проходят обучение украинские пилоты и наземный персонал.

Об этом сообщает Sky News.

Авторы публикации отметили, что Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставкам Украине F-16 для укрепления ПВО против российского вторжения.

"Однако задержки Запада в формировании такого соглашения, продолжительность времени, необходимого для подготовки пилотов, и ограниченное количество переданных реактивных самолетов неприменно сдерживали их влияние", – говорится в статье.

Напомним, в октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Воздушные силы ВСУ могут использовать переданные истребители F-16 на территории России. Международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию.

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