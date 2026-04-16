Нидерланды подготовят экипаж и передадут Украине противоминный корабль: когда ждать

Новый корабль станет пятым в противоминном флоте Украины и вторым, переданным Нидерландами

Реклама

Нидерланды готовят передачу Украине противоминного корабля класса Alkmaar, а также обеспечивают полную подготовку его экипажа. Передача судна ожидается уже в июне после завершения учебного цикла украинских военных моряков.

Об этом шла речь во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Лидеры государств обсудили ход подготовки экипажа и дальнейшие этапы сотрудничества в рамках усиления украинского флота.

Реклама

«Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине», — сообщил Зеленский.

Новый корабль получит название «Геническиск» — в честь украинского судна, утраченного во время выполнения боевого задания в июне 2022 года вблизи Кинбурнской косы.

«Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность усиления морской безопасности в условиях войны.

Реклама

Тем временем две страны Европы тормозят передачу самолетов Украине.

Обещанные части F-16 до сих пор не поступила. Поставки из Бельгии и Норвегии задерживаются из-за технических и организационных проблем.