Нидерланды подготовят экипаж и передадут Украине противоминный корабль: когда ждать
Украина усиливает морскую оборону. Нидерланды передают корабль и учат экипаж.
Нидерланды готовят передачу Украине противоминного корабля класса Alkmaar, а также обеспечивают полную подготовку его экипажа. Передача судна ожидается уже в июне после завершения учебного цикла украинских военных моряков.
Об этом шла речь во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Лидеры государств обсудили ход подготовки экипажа и дальнейшие этапы сотрудничества в рамках усиления украинского флота.
«Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине», — сообщил Зеленский.
Новый корабль получит название «Геническиск» — в честь украинского судна, утраченного во время выполнения боевого задания в июне 2022 года вблизи Кинбурнской косы.
«Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов», — сказал Зеленский.
Он также поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность усиления морской безопасности в условиях войны.
Тем временем две страны Европы тормозят передачу самолетов Украине.
Обещанные части F-16 до сих пор не поступила. Поставки из Бельгии и Норвегии задерживаются из-за технических и организационных проблем.