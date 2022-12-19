Нидерланды предоставили Украине военную помощь на почти миллиард евро

Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, составляет 987 млн евро.

Об этом сообщила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает NL Times.

Министр отметила, что 697 млн евро пошли на оборудование, также Нидерланды предоставили Украине пакет военной помощи на 120 млн евро и еще 100 млн евро направили в Международный фонд для Украины.

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Также Нидерланды направили 25 млн евро в фонд НАТО, финансирующий военную помощь для Украины, пострадавшей из-за российской военной агрессии.

Оллонгрен отметила, что эта крупная сумма показывает "насколько важно помочь Украине, чтобы она не проиграла войну с Россией".

Также министерша она заявила, что пока не видно, когда эта агрессия может закончиться, а Россия продолжает терроризировать украинцев своими ракетными атаками.

"Но Украина может продержаться за счет помощи", — заявила министерша обороны.

Предоставленная Украине поддержка влияет на боеспособность военных Нидерландов, но Оллонгрен уверена, что это приемлемо, причем все, что Нидерланды поставляют в Украину — "здесь пополняется".

Она ожидает, что промышленность сможет производить больше, и необходимо "вернуть производственные линии в рабочее состояние".

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах 55-летний россиянин пытался в обход санкций продать в Россию микросхем и дронов на 2 миллиона евро.

Также мы информировали, что российский пропагандист Владимир Соловьев истерически пригрозил нападением со стороны РФ Нидерландам, где находится рассматривающий военные преступления Международный уголовный суд (в Гааге).

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