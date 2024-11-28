Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи: что туда войдет

Это один из самых больших заказов IFU для мировой оборонной промышленности.

Нидерланды предоставят Украине снаряды 152-мм калибра на сумму €350 миллионов. Кроме того, Нидерланды вместе с партнерами планируют передать Украине систему Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Этот вклад является частью поддержки через Международный фонд для Украины (IFU), созданный девятью странами, среди которых Австралия, Дания, Великобритания, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Исландия и Нидерланды.

"Из соображений безопасности Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве 152-мм гранат и сроках доставки боеприпасов", — говорится в сообщении.

Также Нидерланды вместе с другими странами-партнерами планируют передать Украине систему Patriot, предоставив три пусковые установки и радар.

Напомним, США готовят пакет помощи для Украины на $725 млн.

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