Генерал-майор СБУ ответил, применит ли РФ "ядерку" против Украины

Состояние ядерного оружия России неизвестно из-за высокой коррупции, ведь для того, чтобы обеспечивать качественное содержание такого вооружения, необходимы значительные средства. А они в РФ либо разворовывались, либо вообще отсутствовали.

Об этом сказал директор Агентства реформирования сектора безопасности генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "Киев 24".

Он подчеркнул, что последние российские ядерные испытания были неудачными.

"В РФ закончились аргументы, кроме ядерного оружия, где-то находящегося "в засеках семьи". Никто ее не видел, никто не знает, в каком она состоянии. Мы видели, как попытались запустить ракету и чем это все завершилось... Вот, приблизительно, в таком состоянии и все ядерное вооружение их. Для того, чтобы обеспечивать качественное содержание этого вооружения, необходимы значительные средства. другая ядерная боеголовка в случае ее активации и запуска в каком-то направлении", — рассказал Ягун.

Он также отметил, что РФ не нанесет ядерный удар по Украине.

"Если отбросить стратегическое ядерное вооружение, которое точно не будет применено по Украине, потому что никто на это не пойдет, то тактическое нет смысла применять, потому что оно не принесет РФ ту пользу, на которую она может рассчитывать", — пояснил директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Уже сообщалось, что хотя президент России Владимир Путин утверждает, что его экспериментальная крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" работает, то она может быть не таким уж "супероружием", как считалось.

Отчеты свидетельствуют о том, что россияне провели чуть больше дюжины испытаний между 2017 и 2019 годами. Никакое испытание не было успешным.

Напомним, ранее исследователи США нашли вероятное место запуска новой российской ракеты с ядерным двигателем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Для чего РФ проводить ядерные испытания? | Гетман

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