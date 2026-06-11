Ночные удары по РФ и Крыму: поражены важные военные объекты оккупантов — детали от Генштаба

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военной и промышленной инфраструктуре российских оккупационных войск. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военной и промышленной инфраструктуре российских оккупационных войск в течение 10-11 июня 2026 года. Под поражение оказались объекты на территории РФ, временно оккупированного Крыма и восточных регионов Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Краснодарском крае РФ зафиксировано поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, на территории предприятия возник пожар.

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Завод производит топливо и нефтепродукты, которые используются в частности для обеспечения военной логистики РФ.

Удары по объектам в Крыму

На временно оккупированной территории Крыма поражена производственная площадка в Севастополе, где осуществлялась сборка и оснащение морских безэкипажных катеров, используемых российскими войсками в Черном море.

Также сообщается о поражении склада хранения беспилотников в районе населённого пункта Григоровка.

Поражение пунктов управления на Донбассе

Кроме того, под удары попали пункты управления противника в районах ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в частности, вблизи Бахмута, Селидового, Покровска, Новознаменки и других.

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Отдельно поражен пункт управления беспилотными системами в районе Новоандреевки, а также район сосредоточения подразделений БПЛА возле Довжанска.

В районе Авдеевки также зафиксировано поражение мастерской по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов.

Позиция сил обороны

В Силах обороны заявляют, что продолжают системно снижать возможности российских войск по ведению боевых действий против Украины.

Напомним, ранее аналитики ISW отметили, что атаки Украины могут оказаться большой проблемой для России. Ранее, 9 июня, украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами ФП-5 «Фламинго» по военному заводу РФ, производящему ключевые компоненты для беспилотников и ракет.

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