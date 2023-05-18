Норвегия передаст Украине новые системы MLRS M270 и усилит подготовку военных ВСУ

Также Норвегия предоставляет три артиллерийские радиолокационные станции Arthur.

Глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам объявил о передаче Украине очередной военной помощи, а также расширении своего участия в обучении украинских военных на территории Великобритании.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Норвежский министр заявил, что его страна предоставит Украине помощь через спецфонд, основанный Британией. Также Осло усилит помощь Киеву в рамках операции Interflex по обучению украинских военных.

"Норвегия вносит значительный вклад в Фонд, и мы вносим свой вклад в подготовку украинских солдат как здесь, в Великобритании, так и в Норвегии. Начиная с этого лета, Норвегия удвоит количество наших инструкторов в операции Interflex", – анонсировал он.

Кроме того, Норвегия передаст украинским военным дополнительные системы дальнобойной артиллерии и радары.

"Норвегия предоставляет три артиллерийские радиолокационные станции Arthur и до восьми реактивных систем залпового огня типа MLRS. Помощь оказывается в тесном сотрудничестве с Великобританией", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Великобритании Бенд Уоллес подтвердил информацию о том, что украинские военные уже начали применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.

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