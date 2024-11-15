Норвегия профинансирует производство оружия в Украине: Умеров сообщил подробности

Прямое финансирование производства в Украине позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для сил обороны.

Министр обороны Рустем Умером заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и министром обороны Бьорном Арильдом Граммом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки — прямому финансированию производства в Украине", — цитирует ведомство слова своего руководителя.

Умеров подчеркнул, что прямое финансирование производства в Украине позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для сил обороны.

"Кроме того, обсудили новый формат сотрудничества — "норвежскую модель". Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании", — добавил министр.

Рустем Умеров поблагодарил Норвегию "за решимость поддерживать Украину и готовность к углублению нашего партнерства" и пообещал рассказать детали "норвежской модели" сотрудничества позже.

Напомним, Дания продолжит закупку вооружений для Украины, инвестируя средства в украинский оборонный комплекс, на общую сумму 563 млн евро. На закупку оружия украинского производства выделено 174 млн. евро из бюджета Дании и 389 млн евро из замороженных российских активов.

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