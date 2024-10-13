Норвегия создала в Украине должность военного атташе в Киеве

Чиновник будет отвечать за усиление сотрудничества между странами.

МинобороныНорвегии создало должность специального военно-атташе в Киеве, чтобы актуализировать налаживание производства в Украине для норвежских компаний.

Об этом сообщил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, информирует Forsvarets forum.

Министр заявил, что в норвежском посольстве в Украине будет должностное лицо, отвечающее за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными, представителями промышленности для инновационного развития.

"Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона", — пояснил Грамм.

Кроме того, министр заявил, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальной отладка производства в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что следы радиации зафиксировали на границе Норвегии с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине будут производить артснаряды по лицензии норвежской компании.

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