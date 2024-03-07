Норвегия выделит более 150 млн долларов для помощи Украине: на что пойдут средства

Норвегия выделит 153 миллиона долларов на артиллерийские снаряды для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

"Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно из промышленности. Сегодня мы решили внести в 1,6 миллиарда норвежских крон, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину крайне необходимыми артиллерийскими боеприпасами", — сказал он.

Инициатива зависит от нескольких союзников, объединенных для финансирования.

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Ранее правительство Норвегии выделило до 2 миллиардов норвежских крон на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Норвегии, из которых 1 миллиард норвежских крон будет использован на конкретные меры по увеличению производственных мощностей Nammo AS.

"Для правительства важно, чтобы норвежская военная поддержка помогала покрывать потребности, которые являются приоритетными для Украины в ее оборонной борьбе. Норвегия пожертвовала 155 мм. артиллерийских боеприпасов в Украину за несколько раундов с момента начала полномасштабного вторжения чуть больше двух лет назад". из собственных запасов Вооруженных сил, и мы сотрудничали с Данией, чтобы собрать гранаты со вспомогательными компонентами из обеих стран", — добавил Стере.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой и гуманитарной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

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