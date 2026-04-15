Новая модель закупки ПВО для Украины: эксперт объяснил, что делать на фоне риска сокращения помощи
Украина может получить корейские системы ПВО Cheongung-II через страны Ближнего Востока, предлагая защиту от дронов.
Украина может найти альтернативный путь для получения современных систем противовоздушной обороны, в частности, южнокорейских комплексов Cheongung-II, привлекая к этому страну Ближнего Востока. Такой подход позволит обойти существующие экспортные ограничения.
Об этом заявил директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире «КИЕВ 24».
По его словам, Киев способен предложить партнерам взаимовыгодную модель сотрудничества: Украина предоставляет технологии и решения для защиты инфраструктуры от дроновых атак, а получает необходимые системы ПВО.
«Мы можем предложить партнерам защиту их инфраструктуры от дронов в обмен на закупку для нас систем Cheongung-II, которые эффективно сбивают маневровую баллистику», — отметил эксперт.
Храпчинский отмечает, что Украина должна изменить подход и позиционировать себя не только как получателя или экспортера вооружения, а как полноценного гаранта безопасности, способного предлагать современные оборонные решения.
В то же время вопрос поставки вооружения остается критически важным. Ранее президент Владимир Зеленский предостерег, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на объемы военной помощи Украине, в частности, из-за перераспределения ресурсов международных партнеров.
В этом контексте поиск новых форматов сотрудничества и поставок систем ПВО становится одной из ключевых задач для усиления обороноспособности страны.
Напомним, 5 стран-партнеров Украины подтвердили решение о новых взносах в программу PURL
Об этом сообщили во время встречи в формате Рамштайн партнеры Украины. Они выразили понимание потребностей в усилении украинского ПВО и совместном производстве оружия. Подтверждено решение о новых взносах в программу PURL